Comune di Mantova – Rinnovo Rsu: 142 voti a Uil, 130 alla Cgil

Mantova Si sono concluse le operazioni relative al rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (Rsu) del Comune di Mantova con esito: votanti 311 su un totale di 435 aventi diritto, ovvero il 71%. Le liste hanno avuto i seguenti risultati: Cisl Fp 35 voti; Fp Cgil 130 voti; Uil Fpl 142 voti. I rappresentanti eletti sono rispettivamente: Nicolò Portioli per Cisl; Andrea Torelli, Elisa Parisi, Barbara Borghi, Tania Rossi, Sabina Fantin per Cgil. Gabriele Panisi, Francesca Katia Achino, Luciana Piccardi, Marika Gallucci, Alberto Sacchetto, Roberta Ferrarini, per Uilfpl. La Commissione elettorale era composta da Paolo Durantini (presidente); Elisa Acerbi, Eleonora Pantani.