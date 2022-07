Tuteliamo i prati stabili, l’appello in regione del Pd

MARMIROLO – ”Promuoviamo, la valorizzazione e la promozione dei prati stabili sul territorio lombardo e, in particolare, in provincia di Mantova”. Lo dichiara la consigliera regionale mantovana del Pd Antonella Forattini che oggi presente un emendamento dedicato ai prati stabili al progetto di legge. «Il consiglio approverà una proposta di legge che ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione del pastorismo, della transumanza e dell’alpeggio. Una legge voluta per la montagna, ma che pone attenzione anche ai prati stabili. Per questo presenterò un emendamento e un ordine del giorno con l’obiettivo di precisare che non esistono solo i prati stabili aridi della montagna, ma anche in pianura abbiamo prati stabili umidi che vanno sostenuti per la loro capacità di dare origine a prodotti agricoli e caseari altamente identitari e di elevato valore, ma anche perché contribuiscono alla gestione ambientale e alla creazione di reti di servizi ecosistemici. Parlo dei prati stabili della Valle del Mincio, che non possono essere esclusi dall’azione di censimento che farà Regione Lombardia. Inoltre, chiederò di sostenere e incentivare, anche attraverso il PSR, la valorizzazione, il mantenimento e la creazione di prati stabili».