Servizio raccolta sfalci e ramaglie: nove passaggi in più per agevolare i cittadini

GONZAGA – Un potenziamento di un servizio molto importante per venire incontro alle esigenze della cittadinanza: il Comune di Gonzaga ha deciso in questi giorni di integrare il servizio di raccolta di sfalci e ramaglie per limitare i disagi provocati dalla norma nazionale che vieta agli operatori addetti alla manutenzione del verde di accedere al locale Centro di Raccolta dei Rifiuti.

«Da luglio a novembre saranno effettuate nove raccolte integrative, in aggiunta a quelle già previste nel calendario della raccolta domiciliare» spiega l’assessore all’ambiente Massimiliano Sacchi.

I passaggi aggiuntivi saranno effettuati: nel mese di luglio, martedì 12 e 26; nel mese di agosto, martedì 23; nel mese di settembre, martedì 6 e 20; nel mese di ottobre, martedì 4 e 18; nel mese di novembre, martedì 15 e 29. Attraverso la raccolta domiciliare, i cittadini possono conferire sfalci d’erba, ramaglie, foglie e arbusti, fiori recisi, potature di alberi e siepi, residui vegetali da pulizia dell’orto. L’estensione del servizio di raccolta del verde è frutto di un accordo siglato tra l’Amministrazione comunale e Mantova Ambiente.