Poste Italiane comunica che ieri 13 ottobre 2025 è stato emesso dal Ministero delle
Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le
eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy” dedicato al Centenario
dell’Intelligence italiana, relativo al valore della tariffa B pari a 1.30€
Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.
Foglio: quarantacinque esemplari.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in
rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.
Bozzetto a cura dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) e ottimizzato
dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Poste Italiane: Emissione francobolli Centenario dell’Intelligence italiana e Imprese Made in Italy
