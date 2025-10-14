Poste Italiane: Emissione francobolli Centenario dell’Intelligence italiana e Imprese Made in Italy

Poste Italiane comunica che ieri 13 ottobre 2025 è stato emesso dal Ministero delle

Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le

eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy” dedicato al Centenario

dell’Intelligence italiana, relativo al valore della tariffa B pari a 1.30€

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in

rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) e ottimizzato

dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.