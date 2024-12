“Tutti dentro abbiamo il nostro blues”: ecco il libro di Enos Rizzi

CASTIGLIONE – È stato presentato, di recente, nelle sale di Palazzo Menghini, il libro di Enos Rizzi dal titolo “Blues”. L’artista aloisiano, già in mostra nell’ex asilo di via Battisti con la sua personale “Il colore del silenzio: l’arte di un racconto intimo”, questa volta si racconta non attraverso le sue opere ma tra le pagine, appunto, di un libro. «In questo volume – spiega Rizzi che, a giugno scorso, ha ricevuto anche la civica benemerenza Luigi d’Oro – spero di essere riuscito a mettere insieme alcuni elementi che possano convogliare le mie parole e la mia arte in un unicum che è l’emozione quotidiana del mio produrre. Tutti noi abbiamo dentro il nostro blues. Lasciamolo andare libero sul grande fiume che è la nostra vita”. Nato il 10 gennaio del 1944 a Gozzolina, Rizzi fin da bambino è a contatto con l’arte. Nel corso degli anni dipinge, sperimentando svariate tecniche e nuovi itinerari di ricerca. Lavora alacremente, studia e guarda ai grandi maestri. A fare gli onori di casa l’assessore alla cultura Massimo Lucchetti.