Aiuti per pagare le bollette dell’acqua: a Castiglione pubblicato il bando

CASTIGLIONE – È online, sul portale web del Comune di Castiglione, l’avviso pubblico per l’assegnazione di un’agevolazione per l’abbattimento delle tariffe del servizio idrico integrato per l’anno in corso. L’istanza va inoltrata, esclusivamente in formato digitale, entro il 31 dicembre 2024. L’amministrazione comunale ha stabilito un contributo una tantum, in favore dei cittadini in condizioni di maggiore fragilità economica, fino ad un massimo di 120 euro, rapportato alla spesa idrica effettivamente sostenuta nel 2023. L’importo verrà riconosciuto come sgravio diretto in bolletta. L’avviso pubblico è rivolto alle famiglie residenti nel capoluogo morenico, in possesso di un Isee non superiore a 15mila euro e di un contratto per la fornitura del servizio idrico integrato relativo all’abitazione di residenza.