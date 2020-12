Ufficio bandi sovracomunale: Viadana ha rinnovato l’adesione

VIADANA – Il mese scorso il Comune di Viadana ha proceduto a rinnovare l’adesione anche per il prossimo triennio all’ufficio bandi sovracomunale a cui Palazzo Matteotti ha aderito già dallo scorso mandato amministrativo. Il sindaco Nicola Cavatorta si sofferma su questa importante realtà, l’ufficio bandi sovracomunale appunto, ricordando le ricadute positive sull’ente locale e auspicando al contempo che queste possano essere ancora maggiori per i prossimi anni: «È stato fatto un buon lavoro nel triennio 2018-2020 – ha esordito il primo cittadino di Viadana – anche se il mio auspicio per il prossimo triennio è che possa essere sempre maggiore».

Da parte dell’esponente dell’amministrazione in carica un focus sulle risorse intercettate dall’ufficio bandi sovracomunale: «Su un importo totale di 901.964,43 euro di progetti ammessi e finanziati – ha ricordato – abbiamo ottenuto, grazie all’ufficio bandi contributi per 530.169,43 euro, con un esborso da parte dell’ente comunale di 371.795 euro. Una percentuale sul totale dell’importo pari al 58,78% di risorse ottenute da finanziamenti esterni, prevalentemente regionali». Sono molte le possibilità offerte da questo canale in diversi ambiti: «In una riunione apposita – ha concluso il sindaco di Viadana – abbiamo individuato la possibilità di partecipare a bandi relativi al settore scuola, rigenerazione urbana, distretti del commercio (e non solo) e Gal già dal 2021».