La Provincia esce dall’Associazione Arco Latino

MANTOVA Voto unanime del Consiglio provinciale al recesso della Provincia di Mantova dall’Associazione Arco Latino: l’ente vi aveva aderito nel 2002 in quanto il sodalizio aveva fra le proprie finalità lo sviluppo territoriale e il miglioramento della qualità di vita nei territori dei propri soci attraverso attività di animazione come progetti ed eventi tematici. Più recentemente, l’associazione si era impegnata come partner di progetti europei, in particolare finanziati dal programma INTERREG MED e concentrati sulle regioni dei Paesi Mediterranei.

Visto però che Arco latino non esercita più le prerogative degli associati avendo sospeso negli ultimi anni il regolare funzionamento degli organi associativi (progressiva diminuzione delle attività e delle iniziative progettuali di interesse della Provincia di Mantova e recentemente non è stata in grado di realizzare le attività obbligatorie e di garantire il regolare funzionamento degli organi associativi), l’amministrazione di via Principe Amedeo ha deciso di uscirne.