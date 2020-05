Ultimo saluto a Contesini, simbolo dell’imprenditoria e del calcio locale

COMMESSAGGIO – Una folla ordinata e rispettosa delle ordinanze ministeriali ha voluto dare ieri l’ultimo saluto a Tazio Contesini, presidente dell’Alimentis, nonchè ex patron del grande Commessaggio calcio che a metà degli anni ‘90 è arrivato ad un passo dalla serie D.

Ieri mattina il sindaco Sarasini, i carabinieri, la polizia locale e i volontari della protezione civile hanno gestito con grande tranquillità l’afflusso delle persone all’interno del cimitero dove, oltre alla salma, erano presenti i familiari più stretti dell’imprenditore, dalla moglie Gisella ai figli Fabio e Mirko.

Tazio Contesini si è spento venerdì mattina, all’età di 80 anni, in una clinica di Mantova.

Con la sua scomparsa la comunità di Commessaggio perde un uomo schietto, leale, ma soprattutto un imprenditore di grande successo nel settore dell’agroalimentare. Una figura che in tanti a Commessaggio ricorderanno e piangeranno.