Consulenze fasulle: ed è polemica a Pegognaga tra minoranza e maggioranza

PEGOGNAGA – “Consulenze fasulle”: due parole che hanno scatenato una polemica via social tra vecchi e nuovi amministratori di Pegognaga. A scatenare la discussione è stato un post su Facebook dell’attuale assessore al bilancio Manuela Tirelli che, sul noto social network, aveva usato questa espressione nel riassumere brevemente il rendiconto 2019. La consulenza fasulla, come ci hanno poi confermato la stessa Tirelli e il sindaco Matteo Zilocchi, riguarderebbe progetti per Pegognaga Smart City e si riferisce al periodo 2017-18 per poi essere stata sospesa dall’attuale amministrazione nel 2019. L’espressione non è andata giù all’ex assessore Daniele Benfatti che ha invitato Manuela Tirelli a «cancellare questa frase o lunedi mi rivolgo alle forze dell’ordine», mentre un’altro ex assessore, Francesca Tellini, ha manifestato il proprio dissenso di fronte all’affermazione dell’attuale assessore al bilancio spiegando che «possono esserci state scelte politiche errate o consulenze che hanno portato a scarsi risultati, scelte inadeguate, carenti, manchevoli, non idonee e tanti altri aggettivi su cui possiamo ragionare. Ma non fasulle». Il sindaco ha provato a stemperare la polemica ma senza venire meno a quanto esplicato sia da lui che dal suo assessore: «Il termine “fasullo” può risultare forte ma mettetevi nei panni di un amministratore pubblico che, visionando il bilancio, si trova di fronte a un capitolo di spesa su cui non è stata trovata alcuna giustificazione e che, peraltro, abbiamo dovuto chiudere perchè non comportasse altre spese per il Comune e, quindi, per i cittadini». (nico)