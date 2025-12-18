Un Natale di solidarietà e fiducia nel futuro, il sindaco di Roncoferraro: “Un pensiero alle persone che rendono il territorio vivo e unito”

RONCOFERRARO – In occasione delle festività natalizie, il sindaco di Roncoferraro, Sergio Rossi, rivolge un sentito messaggio di gratitudine e vicinanza a tutta la cittadinanza. Un pensiero che richiama i valori della condivisione, della solidarietà e dell’impegno quotidiano, guardando con fiducia al nuovo anno. «Con l’arrivo del Natale e delle festività, desidero rivolgermi a ciascuno di voi con un pensiero di vicinanza e gratitudine.

È stato un anno intenso, fatto di sfide ma anche di risultati importanti, che abbiamo potuto raggiungere grazie allo spirito di collaborazione e al senso di comunità che caratterizzano Roncoferraro e tutte le sue frazioni. Il Natale ci ricorda il valore delle cose semplici: il tempo condiviso, l’attenzione verso chi è più fragile, la capacità di guardare al futuro con fiducia. Sono valori che, come Amministrazione, ci impegniamo a promuovere ogni giorno, lavorando per un paese più accogliente e più vivibile per tutti. A nome dell’intera amministrazione comunale, rivolgo un pensiero speciale alle famiglie, ai bambini, agli anziani, ai volontari, alle associazioni, alle realtà produttive e a tutti coloro che, con il proprio impegno quotidiano, contribuiscono a rendere il nostro territorio un luogo ricco di energia e solidarietà. Il mio augurio più sincero è che questo Natale possa portare serenità nelle vostre case e che il nuovo anno sia un periodo di crescita, salute e prosperità per ciascuno di voi. Continueremo a lavorare con dedizione e senso di responsabilità, affinché Roncoferraro possa essere sempre più una comunità unita, attenta e capace di guardare al domani con coraggio e visione. Buon Natale e felice anno nuovo a tutti».