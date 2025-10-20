Un successo oltre ogni aspettativa per a Piubega la Giornata della Solidarietà

PIUBEGA – Va in archivio con un successo senza precedenti l’edizione numero 25 della Giornata della Solidarietà di Piubega. L’evento entrato ormai nella cultura e nella tradizione piubeghesi – che coniuga arte, spettacolo, esibizioni ed enogastronomia con l’intento principe di fare beneficenza e raccogliere fondi per progetti a favore delle frange sociali più in difficoltà – ha avuto quest’anno un afflusso di persone dalla provincia e oltre che ha stupito persino gli organizzatori. In tantissimi, dunque, hanno risposto presente alla chiamata della solidarietà, trovando nella manifestazione un’occasione sì di divertimento e di festa, ma finalizzata ad uno scopo più grande e significativo. La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Piubega, guidato dal sindaco Cristina Zinetti, grazie al patrocinio della Provincia di Mantova e di Regione Lombardia e in collaborazione con l’Ecomuseo tra ilChiese, il Tartaro e l’Osone. A rendere possibile la giornata di festa e di solidarietà sono state però, in modo particolare, le numerose associazioni del territorio, che si sono unite per offrire ai tanti visitatori un’esperienza degna di nota e, così facendo, per raccogliere quanto più possibile in nome della beneficenza. Grazie alla folta partecipazione – oltre ogni più rosea aspettativa, come hanno continuato a ripetere i vari rappresentanti delle associazione coinvolte – il ricavato della Giornata della Solidarietà andrà a costituire un aiuto sostanzioso e concreto per quelle associazioni che sono state scelte come destinatarie in questa edizione. A tutti coloro che hanno deciso di devolvere anche solo una piccola quota a fin di bene vanno i ringraziamenti di Caritas Piubega, “Amico Rene”, che si occupa di contribuire alla prevenzione renale e vascolare e di informare sui percorsi di assistenza e cura chi soffre di malattie renali, e “Il villaggio della gioia”, onlus che fornisce case famiglia, formazione professionale ed assistenza sanitaria agli orfani dell’Aids e ai ragazzi di strada a Dar es Salaam, in Tanzania. Oltre alle solite bancarelle dell’artigianato e dell’hobbistica, agli stand gastronomici, ai laboratori e al luna park per i più piccoli, il programma della giornata è stato molto ricco. Alle 10.45 in piazza Cavallara il sindaco di Piubega ha consegnato una copia della Costituzione ai 18enni alla presenza delle autorità- tra cui il prefetto della provincia di Mantova Roberto Bolognesi – mentre la banda musicale del paese allietava i presenti. Nel pomeriggio, poi, ci sono state tanti attività per i bambini, tra cui lo yoga alcampo sportivo dell’oratorio Anspi San Luigi. Non solo: sono andati in scena anche eventi per adulti, come l’esibizione di danza aerea della Movie Academy. Dopo l’estrazione dell lotteria, è stato il momento alle 18.30 per un’assoluta novità, a chiusura della manifestazione: la compagnia Ordallegri di Volta Mantovana ha riscosso grande entusiasmoo e applausi col suo “Spet tacolo del fuoco”, un’esibizione di giocoleria che combina abilità fisica, concentrazione e controllo del movimento nella manipolazione di oggetti infuocati come clave, torce o ventagli nella creazione di coreografie mozzafiato tra luce e calore. In contemporanea si è svolta la performance della scuola di musica “Uptempo”. Con questi due show è calato il sipario sull’edizione 25 della Giornata della Solidarietà e gli organizzatori hanno dato appuntamento ai presenti al prossimo anno.