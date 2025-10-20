Pratiche edilizie nei giusti tempi: il sindaco di Marmirolo replica all’opposizione

MARMIROLO – In seguito alle interpellanze della minoranza del Consiglio Comunale di Marmirolo, riguardo alla segnalazione che riporta clamorosi ritardi nella gestione delle pratiche edilizie da parte dell’ufficio tecnico, la sindaca Elena Betteghella, precisa che, non essendo sopraggiunte lamentele da parte dei cittadini, è doveroso difendere l’operato del personale del Comune di Marmirolo.

Dopo un confronto con l’ufficio comunale e con i dipendenti comunali, la responsabile dell’area tecnica ha confermato che, attualmente, le pratiche edilizie vengono istruite con regolarità entro i tempi stabiliti dalla norma per i diversi tipi di procedimenti.

Rarissimi risultano i casi specifici di sospensione, e comunque sempre giustificati da ragioni tecniche. In ogni caso, questi ultimi vengono condivisi con i tecnici dei richiedenti, al fine di permettere agli stessi di poter completare l’istruttoria.

Nello specifico, l’ufficio tecnico, durante l’estate, è stato particolarmente sollecitato dalle istruttorie relative ai permessi di costruzione presentati dalle aziende agricole, in merito alle richieste di contributi messi a disposizione dal PSR.

Nonostante i periodi di ferie programmati, l’ente è riuscito a far fronte a tutte le richieste sopraggiunte, sempre rispettando il termine di presentazione delle domande.

Vero è che negli ultimi anni i Comuni sono stati chiamati a istruire procedimenti nuovi e sempre più complessi, che vanno ben oltre le autorizzazioni edilizie previste dal DPR 380/2001, per fare un esempio su tutti, i procedimenti di bonifica ambientale, così come tutte le pratiche seguite dal personale dell’ufficio SUAP/SUE.