Vendeva merce contraffatta, arrestato un ex ambulante che deve scontare tre mesi

PEGOGNAGA Nei giorni scorsi i carabinieri di Pegognaga hanno tratto in arresto un 38nne originario del Bangladesh, residente in paese. Lo straniero è stato raggiunto da un ordine di esecuzione di pena detentiva, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, dovendo espiare la pena di 3 mesi e 15 giorni di reclusione per i reati di ricettazione ed introduzione nello Stato Italiano di prodotti con segni falsi. I fatti risalgono quando il soggetto esercitava la professione di ambulante a Roma, senza alcuna licenza, vendendo prodotti contraffatti. Espletate le formalità di rito, il soggetto è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.