Via il medico Bondioli: a Mariana e Acquanegra assistiti in ordine sparso

Acquanegra / Mariana Novità per i camici bianchi nei Comuni di Acquanegra sul Chiese e Mariana Mantovana. Il medico di medicina generale incaricato provvisorio Marina Bondioli, infatti, cesserà la propria attività professionale dal 29 marzo 2025, con ultimo giorno lavorativo venerdì 28. Considerato che la ricerca di un medico ha dato esito negativo, spiega l’Asst di Mantova, da lunedì 31 marzo, fino a nuove indicazioni, gli assistiti potranno rivolgersi a tutti i medici di famiglia dell’ambito di Asola recandosi, previo appuntamento, negli ambulatori indicati: Tiziana Danini, via Papa Giovanni XXIII 70 Acquanegra, tel. 333/3121555; Abbas Kolaka, Mariarosa Lui, Anna Pistoni e Alessandro Tavoni, via Sauro 34 Asola, tel. 0376/710339; Maria Valente, via Cairoli 17 Asola, tel. 368/279649; Luca Bonfante (334/1755767), Eleonora Bertozzi (351/5837573) e Guido Monegatti (333/2381825), via Garibaldi 39 Canneto; Marco Barbieri, via Roma 12 Casalmoro, tel. 338/4505645; Augusto Prati, piazza Cesare Battisti al civico 1 a Casalromano, tel. 339/4087094. (amc)