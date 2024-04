Via le barriere e autobus di linea in transito sul ponte di San Benedetto Po a partire dal 30 giugno

MANTOVA Il presidente della Provincia Carlo Bottani, nella conferenza stampa tenutasi oggi in Comune a San Benedetto Po, è stato categorico: le barriere del ponte di San Benedetto saranno rimosse il prossimo 30 giugno. Ciò consentirà, ha aggiunto, il transito di autobus di linea e mezzi di soccorso e comunque di ogni mezzo non superiore alle 26 tonnellate di stazza. La scelta di tale data è legata al fatto che, durante l’estate, saranno verificate tutte le eventuali criticità in modo da consentire che la viabilità sia perfettamente gestita in vista dell’avvio, in settembre, del prossimo anno scolastico. Alla conferenza stampa, oltre a Bottani, erano presenti il dirigente del settore lavori pubblici della Provincia Antonio Covino, il sindaco Roberto Lasagna, l’assessore Marco Giavazzi, il consigliere comunale di minoranza Luana Grossi, il presidente della sezione locale di Confcommercio Dino Barbi. il presidente di Confartigianato Mantova Lorenzo Capelli e, per il comitato Vogliamo Il Ponte, Manuela Braghiroli, Sandro Cavazzoli e Paolo Lavagnini.