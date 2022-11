Frontale a Reggiolo, feriti un 21enne di Moglia e due uomini di Motteggiana

BASSO MANTOVANO – Scontro frontale a Reggiolo che ha visto il coinvolgimento di un 21enne di Moglia. L’incidente è avvenuto verso le 18 di ieri in via Cispadana a Reggiolo, lungo la strada che collega via Cattanea al casello dell’autostrada del Brennero. La Polo condotta dal giovane megliese e una Ford Fiesta su cui viaggiavano due uomini di 54 e 62 anni, residenti a Motteggiana. Uno scontro violento, con le auto che si sono fermate fra la strada e il guard rail, con pezzi di vetture sparsi per un raggio di decine di metri. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato a Reggiolo le ambulanze della Croce rossa locale, quella di Guastalla, il personale dell’automedica e i vigili del fuoco del distaccamento guastallese.

Il ragazzo ventunenne sembra aver rimediato i traumi più lievi, apparso in piedi ai primi soccorritori e in condizioni rassicuranti, mentre gli altri due uomini, a bordo della Fiesta, sono stati caricati a bordo delle ambulanze per il trasporto in ospedale.

Non sembrano essere in pericolo di vita. Evidenti i disagi al traffico nell’orario di punta, con lunghi incolonnamenti in entrambe le direzioni, con la Cispadana chiusa al traffico.

Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana.