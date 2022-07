Basket serie A2 f – MantovAgricoltura, ecco la guardia Agnese Bevolo

San Giorgio Altro innesto per il MantovAgricoltura, il terzo nel giro di una settimana: ecco Agnese Bevolo (guardia, 2002), dopo l’ala grande Veronica Dell’Olio e la play/guardia Marida Orazzo, entrambe da Sassari in A1. Nata ad Ivrea, Agnese ha mosso i primi passi in ambito cestistico con la formazione maschile – fino all’Under 14 – della sua città natale. Successivamente si è trasferita a Viterbo, in cui ha proseguito la trafila giovanile per altri 4 anni. A partire dall’estate 2020 è approdata all’Akronos Libertas Moncalieri divenendo una delle protagoniste del grande salto in Serie A1 delle lunette. Nell’ultima stagione è rimasta in terra piemontese giocando nel Torino Teen Basket. Bevolo, che nonostante la giovane età ha già maturato esperienze importanti (11,7 punti di media nell’ultima stagione con la formazione torinese), è un volto conosciuto per il Basket 2000 San Giorgio e nonostante l’atleta vestisse una casacca differente, un’idea sulla società sangiorgina se l’era già costruita: «Conoscevo in parte Mantova, perché avendoci giocato contro per due stagioni ho sempre pensato fosse un’ottima formazione, che faceva della compattezza e dell’unione i suoi elementi cardine, ma soprattutto una squadra molto combattiva. Ho parlato con coach Purrone, che mi ha fatto subito un’ottima impressione, riguardo la società, la progettualità tanto di squadra quanto individuale e i piani per il futuro. Ho pensato che sposare questo progetto fosse la via giusta per il mio percorso cestistico». La squadra si sta delineando e costruendo ed Agnese inizia ad intravedere quella che potrà essere la nuova stagione: «Si punta sempre a fare il meglio possibile. Sarà importante e indispensabile trovare il giusto equilibrio e la giusta armonia con la nuova squadra per poter raggiungere i migliori risultati. Per quanto riguarda me stessa, invece, il mio obiettivo è il continuo miglioramento dei miei punti di forza, ma soprattutto un lavoro costante e puntuale su quelli più deboli. Scendo in campo sempre con la voglia di imparare qualcosa di nuovo e di poterlo tradurre in valore aggiunto da spendere durante le partite per aiutare la mia squadra».