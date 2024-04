Operaio 54enne cade da un’impalcatura in un cantiere a Quistello

QUISTELLO Oggi, poco prima di mezzogiorno, a seguito di un incidente sul lavoro, un uomo di 54 anni è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Pieve di Coriano in seguito a un infortunio sul lavoro. L’operaio, che stava lavorando in un cantiere nei pressi del cimitero in via Ca’ Rossa a Quistello, dopo aver perso l’equilibrio, probabilmente a causa di una svista, è caduto al suolo riportando per fortuna solo ferite lievi. Sul posto sono comunque intervenute i carabinieri assieme ai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro della Ats Val Padana, per fare luce sulla questione, dal momento che le dinamiche dell’accaduto non risultano ancora essere chiare.

Si tratta dell’ennesimo infortunio sul lavoro; solo all’inizio di quest’anno infatti il numero delle denunce riportate per incidenti ed infortuni nella provincia di Mantova era già superiore a 780, in aumento rispetto all’anno precedente.