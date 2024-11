Viadana, controlli dei Carabinieri

VIADANA Nei giorni scorsi, in occasione delle festività di Ognissanti, i Carabinieri della Compagnia di Viadana, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane e rurali ed al contrasto di ogni forma di illegalità e prevenire la commissione dei reati contro il patrimonio, consentendo così di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Il servizio in questione è stato eseguito da 5 pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sia in uniforme che in abiti civili, impiegando complessivamente 10 unità, nei comuni di Viadana, Commessaggio e Gazzuolo.

Sono state identificate 24 persone e controllati 21 automezzi. E’ stato sanzionato amministrativamente un utente della strada, ed è stato controllato un esercizio pubblico, senza riscontrare anomalie.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni sia in città che in periferia nelle zone rurali, al fine di prevenire i furti in abitazione ed i reati contro il patrimonio.