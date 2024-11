Casa abbandonata usata per traffico di droga

Da circa un mese alcuni residenti avevano segnalato al vigile di quartiere un sospetto viavai di

persone, in particolar modo di notte, da una palazzina, di proprietà di ALER, abbandonata in

strada Formigosa, 12, scavalcando il cancello ed entrando dalle finestre.

La Polizia Locale informava dei fatti l’ALER ed insieme, lo scorso giovedì mattina, decidevano di

intervenire per consentire all’Agenzia Regionale di riprendere possesso dell’edificio.

All’interno dello stabile non venivano trovate persone, ma i segni di occupazione da parte di

balordi che avevano così tanto preoccupato i residenti, erano evidenti. Infatti, al piano terra

dell’edificio, che era composto da tre piani, venivano trovati materassi, alcuni comodini e un

tavolino che veniva usato come piano d’appoggio per preparare le dosi di marijuana di cui ne

venivano recuperati circa 15 gr. – Sullo stesso tavolo veniva ritrovata anche una tessera

bancomat. La droga veniva sequestrata e la tessera bancomat, dopo le necessarie verifiche,

veniva restituita al legittimo proprietario che ne aveva formalizzato lo smarrimento qualche

settimana prima.

Il personale tecnico di ALER metteva in sicurezza tutti gli accessi dello stabile per evitare future

occupazioni. Alcuni residenti del quartiere, incuriositi della presenza degli agenti e soddisfatti

dell’intervento che loro stessi avevano richiesto, ringraziavano il personale intervenuto.