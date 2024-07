Viadana e la Grande Guerra: Nicola Cavatorta pubblica il suo primo libro

VIADANA “Viadana durante il Primo Conflitto Mondiale e nell’immediato Dopoguerra”: questo il titolo dell’esordio letterario del primo cittadino Nicola Cavatorta. Da parte del sindaco la soddisfazione per l’uscita del volume, frutto di mesi di studio e ricerca finalizzati a ricostruire le vicende del periodo – sia dal punto di vista politico che sociale – che a descrivere episodi o passaggi particolari e rilevanti nella vita di amministratori e protagonisti della politica locale del tempo. Soffermandosi sul libro il sindaco fornisce ulteriori dettagli in merito alla pubblicazione: «È stata una lunga e impegnativa ricerca portata avanti nell’ultimo anno, a partire dall’estate scorsa, nei pochi momenti liberi a disposizione. Oltre a narrare le vicende politiche e sociali del periodo storico in questione – prosegue Cavatorta – anche alcuni episodi che hanno caratterizzato la vita dei protagonisti dell’epoca: Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali. Ringrazio Fotolito Viadanese per la pazienza e tanti altri. Per chi fosse interessato, l’offerta è libera e il ricavato andrà a qualche associazione culturale del territorio».