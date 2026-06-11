Accoltella il fratello davanti ai Carabinieri: arrestato 30enne di Bondanello per tentato omicidio

BONDANELLO (Moglia) – Una lite tra due fratelli di origine indiana è degenerata in un accoltellamento nella notte. All’arrivo dei Carabinieri, intervenuti dopo una chiamata al 112, il fratello maggiore, 30 anni, ha colpito il 26enne al fianco con un coltello. I militari hanno immediatamente bloccato l’aggressore e richiesto l’intervento del 118. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Mantova, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una perforazione polmonare. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine della lite vi sarebbe l’accusa del 30enne nei confronti del fratello di aver palpeggiato la moglie. L’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentato omicidio e trasferito nel carcere di Mantova.