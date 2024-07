“Persona scomparsa”… ma è un addestramento della protezione civile

ALTO MANTOVANO Anche in queste giornate afose di fine luglio, dalle temperature elevate e dal caldo torrido, proseguono le occasioni di addestramento per i volontari del gruppo intercomunale della protezione civile dei Colli Morenici. Stavolta lo scopo della missione era affinare le tecniche di ricerca e prendere sempre più padronanza degli strumenti tecnologici a disposizione, come drone e trasmettitore Gps. In collaborazione con i colleghi dei gruppi della sezione locale di Marmirolo e del gruppo comunale e associazione protezione civile di Roverbella “La Molinella”, quindici volontari si sono dati appuntamento nella splendida cornice del castello nel comune di Cavriana, simulando la ricerca di una persona scomparsa, con l’obiettivo di ricercare anche diversi oggetti appositamente lasciati sul terreno. Si tratta di uno dei numerosi momenti di addestramento cui prendono parte, a più riprese, i volontari di protezione civile.