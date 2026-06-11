Rubava i libri della scuola dell’infanzia: denunciata una cuoca 32enne

ALTO MANTOVANO – La scomparsa di numerosi libri didattici dalla scuola dell’infanzia di Medole ha portato alla denuncia di una cuoca di 32 anni residente in paese. Dopo aver notato ripetuti ammanchi, il personale scolastico si è rivolto ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere. Durante un sopralluogo, i militari hanno rinvenuto diversi volumi all’interno dell’armadietto in uso alla donna. Le successive indagini hanno permesso di accertare che sarebbero stati sottratti quasi cento libri, parte dei quali sarebbe stata rivenduta attraverso una piattaforma online. La 32enne è stata denunciata all’Autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato. I libri recuperati sono stati restituiti alla scuola dell’infanzia.