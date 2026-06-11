Furti seriali al supermercato, denunciato 44enne: danni per 8mila euro

OSTIGLIA – Avrebbe sottratto generi alimentari per mesi dallo stesso esercizio commerciale, causando un danno stimato in circa 8mila euro. Per questo un cittadino pachistano di 44 anni, residente a Ostiglia, è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione con l’accusa di furto aggravato continuato. L’indagine è partita dopo la denuncia presentata dal supermercato “Mix Mercato”, dove nelle scorse settimane era stato segnalato l’ennesimo episodio di furto. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe oltrepassato le casse senza pagare la merce prelevata dagli scaffali. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha consentito ai Carabinieri di attribuire al 44enne una serie di furti commessi tra novembre e maggio. Gli ammanchi riguarderebbero numerosi generi alimentari per un valore complessivo di circa 8mila euro. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.