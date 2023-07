Musical e danza nell’inverno mantovano

Mantova Un dicembre da sogno, che porta tutta la magia delle feste sui palchi mantovani, tra musical e danza. Adesso è difficile immaginare l’atmosfera natalizia, ma gli spettacoli per il periodo invernale sono già pronti. E i biglietti a disposizione. Si inizia con “The Christmas Show”, il 2 dicembre al PalaUnical (Grana Padano Arena): un viaggio attraverso la meraviglia del Natale, che vede sul palcoscenico 40 artisti, 165 costumi e una colonna sonora di 100 minuti con grandi classici e brani inediti del periodo.

È la vigilia di Natale e la stazione centrale è colma di passeggeri, l’aria di festa si respira ormai dappertutto.

Si sente il rintocco del grande orologio, poi il fischio del treno e una nuvola di fumo. Il misterioso capotreno invita tutti i suoi ospiti a salire a bordo, per un indimenticabile viaggio. Attraversando il Polo Nord si incontrerà la Regina delle Nevi, si visiterà la fabbrica di Santa Claus, il paese del Grinch e si scopriranno le tradizioni tramite storie antiche mai raccontate.

Una rappresentazione dai ritmi travolgenti: luci, atmosfere ed effetti speciali, per rivivere ciò che ciascuno porta nel cuore nel periodo più suggestivo dell’anno. Una gioia per il pubblico di ogni età. Sempre al PalaUnical, il 7 dicembre, un’altra favola viene portata in scena: si tratta di “Music Show on ice”, ispirato a Frozen 1 e 2. La trama è nota ai più: la principessa Elsa può creare e manipolare il ghiaccio e la neve. Un giorno, mentre gioca con la sorellina Anna, Elsa finisce per colpirla involontariamente alla testa con un getto di ghiaccio, lasciandola priva di sensi. Il re e la regina chiedono aiuto ai troll, il cui re, Gran Papà, spiega che il potere di Elsa, pur essendo un dono affascinante, è anche una tremenda maledizione, avvertendo la bambina di non lasciarsi mai controllare dalla paura. Il troll rimuove dalla mente di Anna il ricordo dei poteri della sorella per salvarla, ma non dei bei momenti trascorsi insieme. Rimasta orfana, Elsa sale al trono, ma i suoi poteri si scatenano involontariamente, causando un inverno perenne sul suo regno. Comincia così la sua avventura per risolvere la situazione, con l’aiuto di nuovi compagni di avventura, e potersi riavvicinare alla sorella.

Il giorno dopo, l’8 dicembre, al Teatro Sociale torna il Russian Classical Ballet, con “Il lago dei cigni”, uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo, musicato da Pëtr Il’ic Cajkovskij. La trama del balletto, modellata su diverse fiabe popolari russe e tedesche, si svolge in Germania e narra la triste storia d’amore tra il Principe Siegfried e la bella Principessa Odette, trasformata in cigno da un maleficio del perfido stregone Rothbart.

I biglietti sono disponibili su Ticketone.