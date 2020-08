Viadana, si presenta la lista della Lega

VIADANA La presentazione della Lista della Lega Per Salvini Premier – Lega Lombarda è stata formalizzata

dal vice segretario provinciale Claudio Bottari, coadiuvato dal referente locale Massimiliano

Bottesini, alla presenza del presidente della II Commissione Affari Istituzionali del consiglio

regionale Alessandra Cappellari. “La Lista della Lega, unica e sola Lega, è formata da sei donne e

dieci uomini, una ampia rappresentanza della società civile, culturale, sportiva, produttiva, del

sociale e del volontariato, anche con persone ritirate dal lavoro e che quindi possono dedicare molto

tempo all’amministrazione e mettere a disposizione la loro grande esperienza di vita. Sono presenti

pure i giovani, in rappresentanza del futuro della nostra società. Una lista concreta e determinata a

proseguire nel buon lavoro dell’amministrazione uscente che ha investito molti milioni di euro in

opere e cantieri il lavorazione o in via di conclusione, nello sport, nella viabilità, nella sicurezza, nel

sociale, nell’ambiente, nell’economia, nell’istruzione e nella cultura. Ricordiamo il buon

coordinamento con la giunta e il consiglio regionale, che non hanno mancato di far pervenire

all’Amministrazione comunale cospicui fondi, tra gli altri, per l’argine di Cizzolo-S. Matteo, il

palasport, la rotatoria di Viale Kennedy, e molto altro.

Hanno aderito altresì candidati con grande storia amministrativa pubblica e privata, così come

persone nuove alla politica che con grande entusiasmo affrontano la loro prima tornata elettorale.”

“Il supporto di Fontana – aggiunge Cappellari – non è mai mancato. Basti pensare alla recente

delibera di giunta regionale che assegna 7,5 milioni per la Gronda Nord e 250 mila euro per la

ciclabile di Via al Ponte. Stigmatizzo chi non vuole le opere solo perché non le hanno fatte loro. Ma

l’assessore alle infrastrutture Terzi era venuta a Viadana un anno fa proprio per valutare di persona

le necessità viabilistiche locali, e tornerà a Viadana il 2 settembre, così come nel mantovano. E

verrà anche l’assessore all’agricoltura Rolfi. La Regione Lombardia c’è sempre”.

Dopo i ringraziamenti di rito, le conclusioni sono affidate al candidato sindaco Nicola Cavatorta.

“Sono candidato di una coalizione nella quale la Lega ha una storia importante, essendo presente in

amministrazione o in opposizione sin dalla sua comparsa, con l’Alberto da Giussano. A Viadana è

una Lega di governo. Se ha peccato in qualcosa è perché ha guardato troppo avanti, portando

l’attenzione su problematiche che si sono poi verificate, che avevano fondamento. Non rimpiango la

Lega del 4%, benvenga Salvini. Il suo nome era già presente in passato, e ne sono onorato. La Lega

ha avuto il merito di non chiudersi, ma di aprirsi a FdI, già presente in consiglio con Gozzi, ma ora

apertamente schierata col proprio simbolo. Una presenza importate di partiti presenti in Regione

Lombardia, un collegamento fondamentale. Poi ci sono due civiche, anche queste già presenti in

consiglio a Viadana, portatrici di ulteriori istanze dal territorio. Un mix al meglio per affrontare la

campagna elettorale. La regione è sempre presente, anche l’assessore Galli è venuto in visita a

Viadana poche settimane fa. Con l’Alessandra siamo in costante contatto. Sono soddisfatto della

lista Lega, con il giusto connubio tra giovani e persone di maggiore esperienza, con la

rappresentanza di ambo i generi. Molto soddisfatto”.

Archenti Sabrina, Aroldi Alberto, Bacchi Luciano, Bellini Romano, Bertolotti Carlo, Bottesini

Roberta, Ciancetta Patrizia, Gardani Luca, Gualerzi Ivan, Mignoli Alberto, Monti Roberto, Oliva

Damiano, Panizzi Donatella, Piccinini Massimo detto Piccio, Rogin Vanessa, Tiron Camelia Gaby.