Podismo – La pioggia non ferma la Camminata del Donatore

Malavicina Domenica scorsa si è tenuta a Malavicina la 47ª edizione della Camminata del Donatore, manifestazione podistica organizzata dall’Avis Polisportiva Malavicina-Belvedere capitanata da Davide Piccoli (confermato presidente del solazione per il biennio 2020-2021). Nonostante il maltempo è stata ottima la partecipazione con 65 gruppi podistici presenti provenienti dalle province di Mantova, Verona e Brescia. Gli oltre 2000 iscritti hanno potuto scegliere fra i tre percorsi previsti dagli organizzatori con lunghezze di 5, 9.5 e 15 km. Come ormai avviene di consuetudine, una simpatica nota di merito va a Genny Ferro, assessore allo Sport del Comune di Roverbella, che ha confermato l’amicizia per il gruppo podistico ripetendo come fatto già dal 2017 l’esperienza di partecipazione sul percorso medio di 9,5 km.