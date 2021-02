Villa Strozzi, ecco il progetto: lavori al via forse in autunno

GONZAGA – Per la questione Villa Strozzi si avvicina una soluzione in tempi relativamente brevi: è stato infatti consegnato il progetto esecutivo per il recupero dello storico complesso a Palidano di Gonzaga. Il gruppo di progettazione con capofila la Politecnica di Modena lo ha trasmesso già alla fine di novembre dello scorso anno al Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna. Ora si punta a far partire i lavori entro l’autunno.

Si tratta di un intervento di notevole complessità poichè andrà a dispiegarsi su un edificio storico di un certo pregio artistico, e quindi tutelato, da rendere di nuovo agibile dopo il terremoto e idoneo ad ospitare le aule di un istituto scolastico. Gli aspetti tecnici più complessi del recupero riguardano il rifacimento di tutte le fondazioni della villa per il miglioramento sismico, l’alleggerimento di tutti i solai del primo piano che verranno completamente rifatti e poi il consolidamento della copertura. Vi sono poi gli interventi sulle strutture murarie che implicano un’interferenza con gli apparati decorativi a stucco. Anche il rifacimento dei serramenti comporterà un confronto continuo con la Sovrintendenza visto il pregio dell’edificio.

In ogni caso tutta la corposa documentazione e gli elaborati progettuali per i lavori di restauro e recupero funzionale con miglioramento sismico sono al vaglio dei tecnici del Provveditorato per la necessaria verifica che comprende aspetti tecnici, economici e legislativi. Un passaggio non semplice e fondamentale per gli sviluppi futuri dell’iter di realizzazione del progetto. L’iter era, di fatto, iniziato nel dicembre del 2019 con la Conferenza di Servizi, convocata poi ad aprile 2020 per una seconda seduta che ha portato, a luglio, al rilascio di tutti i pareri necessari e quindi, al 14 dello stesso mese, all’aggiudicazione dell’incarico di progettazione. La Provincia di Mantova, precisano da Palazzo di Bagno, ha solo un ruolo di supporto tecnico e di coordinamento dei vari soggetti interessati (scuola, Comune di Gonzaga e struttura commissariale per l’emergenza terremoto).