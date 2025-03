Voleva truffare un cittadino con un finto contratto Tea: denunciato dai Carabinieri

MARMIROLO Aveva contattato telefonicamente un 45nne di Marmirolo, dicendogli che sarebbe passato nel pomeriggio di sabato scorso, nella sua abitazione, per fargli firmare dei contratti con la ditta “Tea energia”. Ma il 45nne non aveva mai contattato tale società, e non necessitava di alcun servizio. Avendo fiutato il tentativo di truffa, l’onesto cittadino ha contattato i Carabinieri della Stazione di Marmirolo, raccontando l’accaduto.

I militari, ricevuta la segnalazione, si appostavano nei pressi dell’abitazione della persona presa di mira, intervenendo in flagranza quando il soggetto si era presentato all’appuntamento. A seguito di perquisizione personale il presunto “venditore a domicilio” veniva trovato in possesso di 10 moduli per contratti in bianco, con intestazioni di diverse società energetiche, un contratto già compilato e sottoscritto. La perquisizione veniva estesa anche all’autovettura, nella disponibilità del venditore, all’interno della quale i militari rinvenivano una pistola scacciacani priva del previsto tappo rosso.

Quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro ed il venditore, un 24nne residente in provincia di Verona, è stato così denunciato per tentata truffa e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.