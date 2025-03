Prende a calci la fidanzata, irrompono i Carabinieri che lo denunciano anche per possesso di droga

SAN GIORGIO Tutto nasce da una chiamata al 112. Ancora una lite tra fidanzati. Lei, una 49nne di San Giorgio Bigarello, chiama i Carabinieri riferendo che il fidanzato, ormai ex, al culmine dell’ennesima lite, l’avrebbe spintonata colpendola con un calcio. Quando i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti nell’abitazione condivisa dalla coppia, hanno “fiutato” che qualcosa non andava. Oltre ad aver escusso i litiganti, raccogliendo utili notizie, i Carabinieri hanno percepito strani odori che, nonostante l’ora di cena, non erano certo profumi di curcuma o altre spezie. Effettivamente i militari, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato un sacchetto contenente 228 grammi di marijuana, detenuta illegalmente dal 53nne fidanzato della ragazza.

Al litigioso fidanzato, oltra alla denuncia per maltrattamenti, è seguita pure una segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.