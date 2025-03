Volta – Forza Italia punta tutto sul territorio

Volta M. Volta Mantovana ha ospitato ieri il congresso locale di Forza Italia, dando ufficialmente inizio alla stagione congressuale del partito nella provincia di Mantova. Durante l’incontro Simone Segna è stato eletto coordinatore locale. Assessore alle Manifestazioni, Eventi, Innovazione e Ambiente del Comune, Segna ha tracciato le linee guida del suo mandato: «Forza Italia deve essere il punto di riferimento per chi amministra e per chi vuole contribuire concretamente alla crescita del nostro territorio. Lavoreremo su tre pilastri: priorità alle politiche concrete, spirito civico come metodo di lavoro e radicamento nelle comunità locali». A presiedere il congresso è stata Maria Elena Invernizzi, vicesegretario provinciale di Forza Italia Mantova e responsabile regionale di Azzurro Donna, che ha sottolineato l’importanza di un rinnovato impegno politico a livello territoriale: «La giornata di oggi segna un nuovo punto di partenza per Forza Italia a Volta Mantovana. Il partito si conferma vicino alle comunità locali, valorizzando amministratori e cittadini attivi». Entusiasta anche il segretario provinciale Michele Falcone, che ha definito l’evento come «un momento di alta democrazia e ripartenza dai territori». Dopo Volta Mantovana, i congressi locali proseguiranno in altri comuni tra cui Acquanegra sul Chiese, Castel Goffredo e Mantova, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nella provincia. Subito dopo il congresso, si è riunita l’Assemblea Congressuale di Forza Italia Giovani Mantova, che ha eletto i tre delegati del territorio. Questi, insieme al coordinatore provinciale dei Giovani di Forza Italia Mantova, Francesco Greco, parteciperanno all’elezione del nuovo coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani. I delegati eletti sono Gianmarco Balestriero, Simone Segna e Melania Confetti. (abb)