Basket serie B Int. Play in – Stings alla riscossa: alla Tea Arena gara di cartello contro Pordenone. Coach Romero: “Ce la giochiamo”

Curtatone Gli Stings chiudono oggi, alla Tea Arena, il girone d’andata dei play-in ospitando la capolista Pordenone (ore 18, arbitri Orlandi di Broni e Quaranta di Pavia). I friulani, dopo l’iniziale sconfitta casalinga contro Pizzighettone, hanno cambiato marcia, vincendo le successive quattro partite e consolidando il primato in classifica. Il loro rendimento è stato finora impeccabile, con un gioco solido e una difesa capace di limitare anche gli attacchi più prolifici. Gli Stings, invece, devono rialzarsi dopo due stop consecutivi contro Gorizia e Monfalcone. Nonostante il ritardo in classifica, il quintetto di coach Romero ha ancora tutte le possibilità di conquistare uno degli otto posti utili per i play off. «A Monfalcone potevamo vincere. Tutte le partite sono alla nostra portata, ma ci troviamo di fronte avversari di grande livello – commenta il coach argentino -. Abbiamo disputato un’ottima gara e, se fossimo arrivati al supplementare, sono convinto che avremmo vinto, perché la squadra aveva ancora tante energie. Non molliamo e siamo ancora in corsa per i play off».

Ora il calendario propone due sfide casalinghe cruciali, entrambe contro squadre di vertice. Dopo Pordenone, gli Stings se la vedranno con Ferrara, altra formazione tra le più attrezzate del girone. Due partite difficili, ma anche due occasioni per dimostrare la propria crescita. «Con quattro vittorie saremmo certi di qualificarci ai play off – sottolinea coach Romero -. La squadra ha dimostrato carattere, agonismo e un bel gioco collettivo. Ora dobbiamo trasformare questa determinazione in punti preziosi».