Zaffanella incalza la giunta di Viadana: “Trasparenti su Covid, Palafarina e Italgas”

VIADANA – L’ex candidata sindaco e a breve capogruppo di minoranza Fabrizia Zaffanella incalza la maggioranza e chiede massima trasparenza su argomenti caldi che, ormai da parecchio tempo, sono al centro del dibattito pubblico viadanese. Il riferimento di Zaffanella in particolare è ad alcuni argomenti scottanti: la grana legata ad Italgas e alle vicende legali in corso, i lavori di ristrutturazione del Palafarina, la situazione dei contagi da Covid (legati eventualmente anche alla quarantena per classi e personale scolastico) e, ora, anche il teatro che all’improvviso è stato chiuso un paio di settimane fa e per adesso non ha riaperto i battenti.

«Purtroppo la passata amministrazione comunale – specifica Zaffanella – su molti argomenti non è stata per nulla trasparente e ci siamo trovati, all’improvviso e su due piedi, con sorprese non da poco, come la grana Italgas, i lavori al Palafarina. Anche la gestione dell’emergenza sanitaria da parte della passata amministrazione comunale non si può dire che sia stata delle migliori. In più ora c’è il teatro chiuso da due settimane senza che nessuno si sia degnato di fornire una spiegazione ufficiale. Ecco, vorrei che questa nuova maggioranza e il sindaco Nicola Cavatorta fossero un poco più trasparenti e preparati dei predecessori». Nel frattempo domani alle 20 via al nuovo quinquennio amministrativo con il consiglio comunale di insediamento.