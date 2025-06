Zanchi: un’eccellenza leggendaria che si conferma da tre generazioni

L’azienda di Bozzolo è leader nella lavorazione e trasformazione del corno naturale

E’ tra le più richieste nel panorama internazionale dell’alta moda, del design e dell’arredo

BOZZOLO – Eccellenza leggendaria da tre generazioni, la storica azienda Zanchi Giovanni snc di Bozzolo, è oggi leader nella lavorazione e trasformazione del corno naturale.

La ditta, tra le più richieste nel panorama internazionale dell’alta moda, del design e dell’arredo, realizza raffinati prodotti di alto valore qualitativo per brand di grande pregio. Nel corso degli anni, forte di un background esclusivo e all’avanguardia, ha lavorato direttamente o indirettamente per blasonate griffe del lusso: Gucci, Max Mara, Ralph Lauren, Louis Vitton, Brunello Cucinelli, Celine solo per citarne alcune, e con importanti realtà del mondo della coltelleria: Antiche Coltellerie Maniago e Lion Steel.

Con creatività e sapienza artigianale vengono creati e realizzati nello stabilimento di Bozzolo, anche su misura, eleganti ed esclusivi articoli per il settore dell’abbigliamento, pelletteria e bigiotteria. Unici nel proprio genere, con grande accuratezza delle lavorazioni si producono alamari, bottoni, fibbie, chiusure, calzanti e applicazioni per scarpe, bracciali, orecchini, spille, portachiavi, fermacapelli.

Con la divisione Zanchi 1952, l’azienda Zanchi Giovanni snc ha saputo dare impulso anche all’ oggettistica di lusso in corno naturale per il settore dell’home decor dal design ricercato e accattivante (porta champagne, cubi, ferma carte, sotto bicchieri, porta penne, cavatappi).

L’azienda realizza semi-lavorati, gestendo tutte le lavorazioni artigianali, a garanzia del completo controllo dell’intero ciclo produttivo: lastre di corno per coltelleria, occhialeria e accessori moda, realizzazione di guancette per coltelli e produzione di rondelle di lastra di corno (bottonifici).

«Le nostre esclusive creazioni sono molto richieste dal mercato non solo italiano, spiega Paolo Zanchi, nipote del fondatore Giovanni Zanchi, classe 1936, che ha creato 70 anni fa, insieme alla mamma pellicciaia, un’incredibile realtà imprenditoriale. Frequentiamo spesso fiere di settore in tutto il mondo per mostrare la nostra identità produttiva, con tutte le novità delle nostre lavorazioni, che richiedono una manualità artigianale incomparabile. Saremo presenti all’esposizione fieristica di spicco internazionale, che si terrà l’8,9,10 luglio a Milano – Milano Unica – per presentare la nostra collezione in corno naturale per l’autunno-inverno 2026-2027. A gennaio di quest’anno, abbiamo portato la collezione lusso – Zanchi 1952 – a Maison & Objet, una delle fiere più importanti al mondo nel settore del design e dell’arredo, che si tiene due volte all’anno a Parigi. Ci contraddistinguono 70 anni di specializzazione artigianale, la gestione dell’intero ciclo produttivo e il personale altamente formato e qualificato, in un’ottica di rispetto anche per l’eco-sistema e per le persone coinvolte nella filiera produttiva».

«Con una vera economia circolare – precisa Paolo Zanchi – tutti gli scarti risultanti dalle lavorazioni di questo nobile materiale, possono essere utilizzati in fertilizzanti per l’agricoltura biologica».

Il materiale primario, selezionato e poi utilizzato – il corno di bufalo indiano, bue africano o cervo europeo – viene importato direttamente dai paesi nativi, successivamente levigato e lucidato per esaltarne le caratteristiche naturali, poi modellato con grande competenza da mani esperte, che sanno realizzare con maestria oggetti esclusivi con sfumature uniche».