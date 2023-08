Tanto sole e temperature in forte aumento

MANTOVA Prepariamoci, farà di nuovo caldo, tanto caldo. Inizia oggi un’intera settimana di bel tempo. Almeno fino a domenica 20 agosto compresa, il meteo atteso non cambierà di una virgola proponendo il classico copione dell’estate mediterranea fatto di stabilità meteo, sole pieno e afa imperante.

Da domani l’anticiclone delle Azzorre lascerà spazio al collega africano. Ci ha regalato una settimana ideale, soleggiata e con caldo nella norma. Tornerà quindi l’anticiclone sahariano o afro-mediterraneo, responsabile di un progressivo aumento delle temperature che già oggi pomeriggio supereranno i 33 gradi per salire a più di 34° domani. Sono temperature che i termometri registreranno anche mercoledì, giovedì e venerdì grazie ad un soleggiamento sempre più aggressivo, aggravato dalla compressione della colonna d’aria tipica dei regimi di alta pressione estiva.

Arriva in sostanza un’ondata di caldo in piena regola anche se non eccezionale, con intensità massima nelle giornate di venerdì e sabato, quando le massime pomeridiane arriveranno a 35° se non 36° nelle zone più a sud della provincia e verso il Polesine. Non raggiungeremo temperature esagerate perché in quota sulla verticale della Valpadana (ovvero sui 1500 metri) l’onda africana porterà le temperature al massimo sui 21 gradi, non a 25° come in luglio.

Il flusso fresco atlantico continuerà a scorrere a nord delle Alpi tentando in realtà di sconfinare più a sud almeno fino a mercoledì. Ecco perché sia oggi che domani sulle zone alpine sarà probabile lo sviluppo di nubi ad evoluzione diurna con possibili, veloci rovesci. Le zone collinari e di pianura della provincia non si accorgeranno in realtà di nulla.

Il vero decollo dell’alta pressione africana sarà mercoledì, quando la colonna d’aria verrà pienamente abbracciata dalle correnti calde e stabilizzanti di provenienza sahariana.

Dopo l’acuto post ferragostano, a partire da domenica prossima l’alta pressione dovrebbe iniziare a perdere qualche colpo, anche se il cambiamento sarà molto lento. Probabile quindi che l’afa interessi anche la prima metà della prossima settimana. Tornerà tuttavia elevato, grazie ad una Valpadana surriscaldata, il rischio di temporali-bomba. Già domenica prossima potrebbe essere la volta del Piemonte. Nei giorni successivi toccherà anche a noi, con l’inevitabile corollario di fenomeni estremi.

I 34 gradi previsti martedì non devono sorprendere. Negli ultimi vent’anni Ferragosto ha visto a Mantova tempo parzialmente instabile solo due volte. L’anno scorso la giornata fu soleggiata e non troppo calda (massima sui 31°), mentre due anni fa fu letteralmente equatoriale con massime fra 36 e 37°. Bel tempo e 32 gradi anche nel 2020, 29° nel 2019 e 31° nel 2018. Per trovare un Ferragosto fresco dobbiamo risalire al 2014: giornata nuvolosa e ventosa con appena 25/26 gradi.

Alessandro Azzoni