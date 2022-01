Calcio Serie C – Il Mantova raggiunge nel finale l’Albinoleffe (1-1)

MANTOVA Il Mantova inaugura il 2022 con un prezioso pareggio strappato in extremis all’Albinoleffe. Partenza in salita per i biancorossi, in svantaggio dopo 8 minuti per il gol di Manconi. Con una prova generosa i ragazzi di Galderisi hanno raggiunto l’1-1 all’86’ su calcio di rigore (il primo della stagione) trasformato da Guccione. Risultato meritato. Sabato trasferta a Piacenza (ore 14.30).

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Dopo un mese di sosta forzata, la ripresa del campionato pone il Mantova di fronte all’Albinoleffe, squadra che punta ai play off e che in classifica precede i biancorossi di 4 punti. Tante le incognite sul fronte biancorosso, a cominciare dalla condizione fisica inevitabilmente non ottimale dopo i tanti contagi da Covid delle scorse settimane. Ma i biancorossi, privi degli infortunati De Cenco e Pedrini, vogliono cominciare bene il 2022. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-ALBINOLEFFE 1-1

MANTOVA (4-2-3-1): Marone; Esposito (61′ Pilati), Checchi, Milillo, Panizzi; Militari (46′ Messori), Gerbaudo; Piovanello (61′ Pinton), Guccione, Silvestro (46′ Galligani); Zappa (73′ Fontana). A disp.: Tosi, Bianchi, Darrel, Zibert, Rihai, Vaccaro, Messori. All.: Galderisi.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Rossi; Gusu, Saltarelli, Ntube; Tomaselli, Poletti, Genevier, (90′ Nichetti) Gelli (65′ Giorgione), Michelotti (46′ Riva); Galeandro (73′ Martignago), Manconi. A disp.: Pagno, Taramelli, Cori, Giorgione, Marchetti, Zoma, Muzio, Pertungaro. All.: Marcolini.

ARBITRO: Mattia Ubaldi di Roma 1 (assistenti: Vitale di Ancona e Cerilli di Latina).

RETI: 8′ Manconi, 86′ rig. Guccione

NOTE: Ammoniti: Marone, Messori, Gelli, Rossi. Calci d’angolo: 12-4. Recupero: 2′ + 5′.

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

93′ Il Mantova prova a vincerla.

90′ L’arbitro concede 5′ di recupero.

88′ Curiosità: Quello trasformato da Guccione è il primo rigore assegnato ai biancorossi in questa stagione.

86′ Guccione dal dischetto spiazza Rossi. Pareggio!!!!!!!.

85′ Rigore per il Mantova! Fallo su Pilati in area.

84′ Contropiede Albinoleffe con cross dalla sinistra e Tomaselli manda fuori di un soffio.

80′ Tiro da fuori area di Guccione che diventa facile preda per il portiere.

78′ Biancorossi occupano stabilmente la metacampo avversaria.

75′ Debole conclusione di Galligani, nessun problema per il portiere.

73′ Ammonito Guccione che era in diffida e salterà la trasferta di Piacenza. Nel frattempo, Galderisi richiama Zappa e inserisce Fontana.

71′ Non si registrano occasioni pericolose in questa fase. Sterile supremazia territoriale dei biancorossi.

61′ Un altro doppio cambio per il Mantova: escono Piovanello ed Esposito, entrano Pinton e Pilati.

59′ Ammonito Messori per un fallo.

50′ Albinoleffe a un passo dal raddoppio: Manconi manda alto una sorta di rigore in movimento.

49′ Squillo Mantova: Panizzi da fuori area, potente ma a lato.

46′ Due cambi per il Mantova: escono Militari e Silvestro, entrano Messori e Galligani.

Primo tempo

45′ + 2′ L’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Albinoleffe in vantaggio, ma il Mantova è in partita. A tra poco per la ripresa.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Ammonito Marone per proteste nei confronti degli avversari.

42′ Nono calcio d’angolo per il Mantova.

36′ I biancorossi assediano l’area avversaria, ma non riescono a rendersi pericolosi.

32′ Conclusione di Piovanelli dai 30 metri, palla altissima.

32′ Sale il conto degli angoli per il Mantova: siamo a 6.

26′ Ospiti pericolosi con Gelli, ma il tiro è debole e Marone blocca senza patemi.

25′ L’Albinoleffe reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Panizzi su cross di Tomaselli. L’arbitro fa proseguire.

20′ Ancora Mantova in avanti. Cross di Piovanello, spizzata di Zappa e Guccione sfiora l’aggancio a pochi passi dalla porta.

19′ Gioco fermo per uno scontro tra Piovanello e Michelotti.

17′ Azione manovrata dei biancorossi, Silvestro crossa dalla sinistra per Guccione che di testa manda alto di poco. Applausi dalla tribuna.

15′ Nulla di fatto dalla bandierina, ma il Mantova abbozza un reazione.

14′ Primo corner per il Mantova.

11′ Ancora Albinoleffe in avanti con Tomaselli il cui traversone al centro viene bloccato da Marone.

8′ Albinoleffe in vantaggio con Manconi. L’attaccante dei seriani impegna Marone con una conclusione dalla lunga distanza, l’azione prosegue, la palla torna al n.10 che fulmina il portiere con un tiro a giro da fuori area.

5′ Fase di studio, zero occasioni finora. Si fanno sentire i pochi tifosi bergamaschi presente.

Forfait di Paudice durante il riscaldamento. Al suo posto, come punta centrale, c’è Zappa.

Sarà il Mantova a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo. Mantova in maglia rossa, Albinoleffe in azzurro. Cielo sereno, terreno in perfette condizioni.