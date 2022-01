Basket serie A2 m – La Staff torna a respirare dopo 9 ko: battuta Trapani 81-68

MANTOVA – Una vera e propria boccata d’ossigeno per gli Stings che dopo nove sconfitte filate ritrovano la vittoria contro Trapani con il risultato finale di 81-68. Non è stata una passeggiata per gli uomini di Valli che nei primi 3/4 del match hanno faticato enormemente in difesa e solo nell’ultima frazione complice il calo dei siciliani sono riusciti ad imporsi nel punteggio. Buone prestazioni per Thompson (21 p.ti), Stojanovic (20 p.ti) e Laganà (18 p.ti + 7 rimbalzi) . Da segnalare anche i 20 rimbalzi raccolti da Iannuzzi.

Nel primo periodo la Staff parte troppo molle in difesa e subisce l’iniziativa offensiva di Trapani che trascinata dai canestri di Romeo e di Massone e dai Rimbalzi di Childs si trova sul +4 (21-25) dopo i primi 10′ con gli Stings che cercano di aggrapparsi al solito Stojanovic (9 p.ti) ma costretti a richiamare in panchina capitan Cortese già gravato di 3 falli (compreso un tecnico). Nella seconda frazione Mantova prova a reagire con i canestri di Thompson e Laganà e con la tripla di Mastellari. Trapani ha le polveri bagnate in attacco e nonostante i canestri di Wiggs i virgiliani si trovano avanti sul 41-36 all’intervallo lungo ma con ben tre giocatori già gravati di 3 falli (Thompson, Cortese e Spizzichini).

Nel terzo quarto la Staff torna a far fatica in fase offensiva, la squadra di Valli si aggrappa alle giocate di Thompson e così Trapani può continuare a crederci e grazie ai canestri di Childs e Massone ed alla bomba di Mollura rimette la testa avanti sul 57-58 a 10′ dal termine. Nell’ultimo periodo gli Stings riescono a ricompattarsi in difesa e trascinati dai canestri di Laganà e Thompson riprendono il comando del match andando a conquistare la vittoria con il risultato finale di 81-68. Ora la Staff è attesa dalla trasferta di Orzinuovi in programma domenica prossima alle ore 18.