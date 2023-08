Basket – San Pio X e Sustinente uniscono le forze per fare la “Divisione Regionale 2”

Mantova San Pio X e Sustinente hanno definito un’importante collaborazione che permetterà ai giocatori del club cittadino militanti nell’Under 19 (e a disposizione anche della prima squadra di serie C) di indossare la casacca dei “Falchi” nella Divisione Regionale 2. L’iniziativa, coordinata da Ciro Tosetti, responsabile del settore giovanile del San Pio X, vedrà Stefano Trazzi alla guida sia dell’Under 19 che appunto del Sustinente. Il tecnico avrà a disposizione anche un gruppo di giocatori senior, i quali daranno esperienza e ulteriore qualità al roster. Mentre i giovani avranno a disposizione la vetrina della Divisione Regionale 2 per confrontarsi con un campionato estremamente competitivo che prevederà solo 4 promozioni in Divisione Regionale 1 (l’ex serie D) e ben 52 retrocessioni in Divisione Regionale 3 in tutta la Lombardia.

Per il San Pio X si tratta di un’evoluzione del progetto avviato la scorsa stagione, quando la squadra iscritta in Prima Divisione (sempre composta da Under 19 e alcuni importanti veterani) ha raggiunto il terzo posto del proprio girone conquistando la salvezza. «Questo accordo – spiega il presidente Diego Cavalli – rappresenta un ulteriore passo in avanti nella collaborazione con Sustinente. I nostri giovani possono farsi le ossa e prepararsi ad affrontare anche delle categorie superiori nei prossimi anni».

«La prossima Divisione Regionale 2 si prospetta davvero difficile – dice il presidente del Basket Sustinente, Paolo Zecchini – sarà fondamentale partire subito col piede giusto, ma sarà altrettanto importante creare delle basi solide per il nostro futuro. Ecco perché abbiamo creato questo sodalizio col San Pio X che ci permetterà di dare futuribilità al nostro progetto. E fa molto piacere la disponibilità di Trazzi, tecnico capace di valorizzare al meglio i giovani».

Del gruppo fanno parte i seguenti atleti provenienti dall’Under 19 del San Pio X, Luca Bonazzi, Giacomo Brusini, Marco Castagna, Francesco Cattelani, Davide Cita, Francesco Dalmaschio, Leonardo Genitrini, Gabriele Gironi, Giacomo Gozzi, Simone Pettinà, Andrea Poggiani, Diego Pongiluppi, Emiliano Ranghieri, Andrea Sanguanini e Giuseppe Sedazzari; e sei giocatori senior del Sustinente, Fabio Ferrari, Daniele Prunestì, Paolo Compagnoni, Alessandro Falco, Davide Bianchi e Matteo Nizzola.