Incidente mortale a Santa Croce, la vittima è un 34enne siciliano che abitava a Sermide

SERMIDE-FELONICA Tragico incidente stradale quello occorso nel tardo pomeriggio di ieri in località Santa Croce, nel territorio comunale di Sermide e Felonica. Erano infatti da poco passate le 18 quando, fuori dall’abitato in via Milazzo, una Mercedes bianca condotta da Alberto Pisano, un 34enne di origini siciliane, si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante che trasportava pollame e proveniente dall’opposta direzione di marcia.

Violentissimo l’impatto tra i due veicoli con l’auto andata completamente distrutta, che ha finito la propria corsa in un fossato a lato della sede stradale, a diversi metri dal punto di collisione all’altezza di un incrocio. Stando ad una prima sommaria ricostruzione dei fatti la vettura, dopo aver affrontato una curva sulla destra ed immessasi lungo un tratto rettilineo è finita contro il camion, per cause ancora al vaglio. Immediato è quindi scattato l’allarme; sul posto oltre ai mezzi del 118 anche i carabinieri della locale stazione e del comando provinciale dell’Arma, oltre ai vigili del fuoco di Suzzara e Castelmassa. Vista la gravità della situazione, apparsa fin da subito alquanto grave per l’automobilista, è stato allertato immediatamente anche l’elisoccorso. Ma purtroppo al suo arrivo per il conducente della Mercedes non c’era più nulla da fare. Troppo gravi infatti i traumi riportati dello schianto. La vittima, Alberto Pisano originario di Gela ma domiciliato a Sermide, è stata sbalzato fuori dall’abitacolo dopo aver infranto il parabrezza anteriore, morendo praticamente sul colpo. Il camionista invece, un uomo di 74 anni, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Pieve di Coriano.