Alice porta il pubblico nel suo meraviglioso mondo

MANTOVA Grande successo per il musical “Alice nel paese delle meraviglie” andato in scena presso il Teatro Sociale di Mantova. Lo spettacolo, realizzato dalla toscana “Compagnia delle Formiche” e organizzato da Aurora Eventi, incarna la magia, il caos e l’assurdità, rimanendo fedele allo spirito senza tempo di un classico della letteratura, scritto da Lewis Carroll. Riproposto però in una versione nuova, con una sua ricca colonna sonora, diventando un vero e proprio show per famiglie denso di emozioni e sorprese, capace di coinvolgere grandi e bambini. Sul palcoscenico tutti i momenti clou della straordinaria avventura di Alice e del suo passaggio dal mondo reale a quello «delle meraviglie», popolato da inverosimili creature, pieno di caos e nonsense. Nella narrazione teatrale non sono mancati gli intricati giochi di parole e indovinelli. La storia offre l’opportunità di sedersi e immergersi in una rappresentazione dal ritmo scatenato e dalla furia musicale, di luci, sfumature rosse, balli, energia. Alice, magistralmente interpretata dalla giovane attrice mantovana Sara Spagna, ha accompagnato il pubblico in un viaggio intimo e profondo. Come nell’opera letteraria, la protagonista è incapace di trovare una risposta definitiva nei momenti in cui la vita “obbliga” a scegliere, ma questa incapacità diventa la sua forza trainante in un mondo sottosopra, dove niente è più reale dell’irreale. I personaggi raccontati, dalla Regina dei Cuori all’immancabile Cappellaio Matto, “insegnano” a non aver paura dei cambiamenti e del tempo che passa. A essere buoni, generosi e anche un po’ folli. A essere liberi di inseguire i propri sogni e desideri. L’opera è stata diretta da Andrea Cecchi, che ne ha curato anche i testi insieme ad Alessio Fusi, le coreografie sono di di Caterina Pini, le musiche di Lapo Ignesti ed Elisa Bisceglia. Oltre quaranta vivaci costumi, tutti cuciti a mano, e sorprendenti scenografie di Gabriele Moreschi a fare da cornice.

“Vi ringrazio di essere così numerosi e partecipi – ha commentato al termine dello spettacolo Simone Marzola, attore nel ruolo del Cappellaio Matto – perché è il teatro il vero paese delle meraviglie.” Così, gli attori hanno salutato la platea dalla quale è scaturita una standing ovation da parte di tutti i presenti.

Marcello Feroldi