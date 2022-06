Marketing territoriale per rilanciare il comune di Rodigo

RODIGO – Molti sono i punti di forza del progetto predisposto dal Comune di Rodigo per una maggiore valorizzazione del proprio territorio.

Progetto che si è tradotto nelle scorse settimane nel piano di marketing territoriale e che potrà contare sul supporto divulgativo dell’app “Italian Good People” ideata da due giovani quali Matilde Vallenari e Roberta Sacchi “Sakka”.

Il lavoro del gruppo inserito nella cabina di regia del piano in questa prima fase è impegnato a dare voce a vari propositi come: l’organizzazione di convegni, mostre mercato e De.Co. dedicati alla produzione Igp del Melone; ripensare la tradizionale “Festa del pesce”, ferma da due anni per i noti problemi collegati alla pandemia, strutturandola come evento diffuso che dovrà coinvolgere ristoratori e associazioni locali avendo da poco ottenuto la De.Co per la ricetta del luccio in salsa alla Rivaltese.

A questi due aspetti altri due sono al centro dell’attenzione ovvero: il convegno sulla sostenibilità ambientale e la contemporanea realizzazione di attività didattiche sulla bio-diversità e la fito-depurazione; la ri-edizione della storica mostra mercato delle Valli del Mincio spostando il focus dalla caccia e la pesca al paesaggio, l’ambiente e le esibizioni sportive. Sempre nell’ottica di una promozione dei vari aspetti del territorio rodighese il gruppo di lavoro sta studiando la possibilità di creare con i commerciati e i proprietari di ambienti sfitti le ideali sinergie per iniziative del tipo Temporary Store. Paolo Biondo