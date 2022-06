Auto – Boni e Lunelli al rally della Marca per il Campionato Italiano Asfalto

Mantova Tutto pronto per oggi e domani quando avrà luogo il rally della Marca, gara valida per il “Ciras”, campionato italiano rally asfalto. La gara si svolgerà in due tappe per un totale di 6 prove speciali. E’ molto impegnativa e con molti concorrenti accaniti. Sarà presente anche il navigatore mantovano Massimo Boni che leggerà le note al trentino Rino Lunelli su mini cooper. La coppia prenderà il via stasera da Conegliano con il numero 56 per affrontare due prove speciali, delle quali una in notturna per poi raggiungere il riordino notturno in piazza Aldo Moro. Domani affronterà altre due prove da ripetere per due volte e sono il Monte Tomba di km 12,08 e il Monte Cesen di km 21,52 per poi concludere la loro gara sulla pedane d’arrivo in piazza Aldo Moro, sempre a Conegliano. La coppia ringrazia tutti coloro che hanno permesso questa loro difficile trasferta, sperando di ben figurare come nelle precedenti gare quando sono saliti sul podio con un secondo di classe al Rally Del Benacus e primi di classe al Rally Del Brenta. Lunelli-Boni stanno lottando per il campionato di zona che li vede al momento primi.