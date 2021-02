Atletica Indoor – Gavioli vince nel triplo, pb per Guarriello nei 60 piani

MANTOVA Sabato ad Ancona ha fatto il personale – nuovo primato provinciale assoluto – nei 60 ostacoli con il terzo posto a 8.39. E ieri si è ripetuta nei 60 piani. Giulia Guarriello, mogliese dell’Atletica Guastalla Reggiolo, ieri si è piazzata quarta in finale, migliorando il suo pb (7.62). Bene la mantovana Marta Comini nei 60 hs alla Manifestazione Nazionale Assoluta di Padova. La forte ostacolista virgiliana, dell’Atletica i Gonzaga ma in prestito anche per quest’anno all’Atletica Gran Sasso di Teramo, ha corso la batteria in un promettente 8.93, ad un solo decimo dal suo personale ottenuto lo scorso anno. In finale, Marta si è leggermente disunita, complice lo sbandamento dell’atleta che le correva nella corsia a fianco e che poi si è fermata, non permettendole di migliorare il tempo della batteria. Prossimo appuntamento per lei i Campionati Italiani di categoria Juniores e Promesse la settimana prossima ad Ancona. Allo stesso meeting, in gara nei 60 piani, anche Luca Mondini, che ha chiuso la batteria con lo stesso tempo siglato la scorsa settimana (7.14). Per la Rigoletto, a Padova Luca Giacominelli ha corso brillantemente la sua batteria nei 1500 ottenendo il nuovo personale 3.58″96 (ottavo posto finale). Ieri sedicesimo posto nei 60 hs per Marta Lui, junior dell’Atletica della Rigoletto, con 9.75. Nel triplo bella vittoria della mantovana Costanza Gavioli, de La Fratellanza Modena, con 12.67. Quinto posto per Alice Rodiani (Atl. Brescia) con 11.99.