Atletica leggera – Assoluti Indoor, Biancoli sesto nel salto con l’asta

ANCONA Si sono chiusi ieri i Campionati Italiani Assoluti Indoor. Nel salto con l’asta, Federico Biancoli (in foto) non è riuscito a ripetere la bella prova di una settimana fa al meeting di Padova, in cui aveva ottenuto il suo nuovo personale al chiuso con 5.20. Presentatosi con la quarta misura e il podio nel mirino, il mantovano della Riccardi Milano però ha saltato solo 5.05, classificandosi al sesto posto. Ha superato subito i 4.90 e i 5.05 al terzo tentativo. Nulla da fare sui 5.15. Il titolo dell’asta è andato a Simone Bertelli (Fiamme Gialle), campione europeo U20 in carica. Il diciannovenne ha saltato 5.50 e provato per tre volte 5.63, misura che avrebbe superato la migliore prestazione italiana U23 di Giuseppe Gibilisco: niente da fare, per ora. Podio anche per Ivan De Angelis (Fiamme Gialle, 5.30) e Federico Bonanni (Studentesca Milardi Rieti, 5.20).