Atletica leggera – Regionali a Mantova, oltre 700 iscritti

MANTOVA Nel weekend l’atletica torna protagonista al Campo Scuola con il Campionato Regionale Individuale e di staffetta Assoluto. Si tratta della massima rassegna lombarda sull’anello da 400 metri, organizzata dal Comitato Regionale, da quello Provinciale della Fidal e dalla società High Five, con il supporto del Comune di Mantova. La kermesse sarà valida anche come Regionale individuale e di staffette per le categorie Juniores e Promesse, mettendo così in palio ben 120 titoli. Le iscrizioni online si sono chiuse martedì alle ore 24 e le conferme saranno effettuabili solo online oggi entro le 24. In tutto sono 706 le presenze-gara annunciate: 354 nelle gare individuali maschili, 292 nelle prove individuali femminili e 60 nelle staffette. Si prevede un weekend caldissimo, quindi è probabile che l’inizio delle gare sia posticipato di un’ora: sabato ritrovo alle 16 e non alle 15 e domenica alle 15. In piena pandemia, si prova a tornare, per quel che è possibile, a una “nuova” normalità. «Vista la situazione – spiega il presidente della Fidal provinciale Gianni Truschi – per Mantova questa manifestazione è una bella soddisfazione. Ora devo sistemare gli ostacoli, le transenne e organizzare le zone dei tecnici. Il lavoro è molto, anche perchè mi devo occupare di trovare tutti gli attrezzi e di tutte le misure: ma il disco, ma il martello, ma l’asta. I ragazzi hanno i loro, però può sempre succedere che a qualcuno manchi o ci sia qualche necessità». Per entrare al campo, ovviamente, gli atleti e gli addetti ai lavori avranno bisogno di autocertificazioni e mascherine. Ci saranno tutti i big a livello regionale. Non dovrebbe mancare Diego Marani della Riccardi Milano sui 100 e 200 metri. Fari anche sui ragazzi dell’Atletica Rigoletto (occhio agli astisti) e dei Gonzaga (da segnalare Luca Mondini su 200 e lungo). C’è anche la junior Alice Rodiani (Atletica Brescia) nel triplo. «E’ la prima gara che facciamo – spiega Truschi, suo coach – in vista degli Assoluti e degli Italiani di categoria. Mi aspetto una kermesse di livello e spero di vedere tanti mantovani vincere e salire sul primo gradino del podio».