Calcio – A Bosco Virgiliano la nuova casa della Mantovana

MANTOVA Sono stati presentati ieri i nuovi campi da calcio, con i relativi servizi, realizzati in strada Bosco Virgiliano. Gli interventi per il nuovo centro calcistico sono stati illustrati dal sindaco Mattia Palazzi e dagli assessori del Comune di Mantova ai Lavori pubblici Nicola Martinelli e allo Sport Paola Nobis. Per la nuova struttura sportiva sono stati investiti dall’Amministrazione comunale 850.000 euro. L’intervento ha riguardato la realizzazione di due campi da calcio, con i relativi servizi, in strada Bosco Virgiliano, in un’area a forma di mezzaluna posta appunto tra il Bosco stesso e la linea ferroviaria adiacente a via Brennero. I lavori sono iniziati nell’ottobre 2019. L’impianto è stato dato in concessione alla Mantovana Junior per 10 anni, dato che l’associazione sportiva ha sempre mantenuto e gestito in modo particolarmente attento gli impianti sportivi comunali, come quelli nel quartiere di Valletta Valsecchi, oltre a sostenere e promuovere lo sviluppo dell’attività giovanile.