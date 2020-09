Calcio dilettanti, le amichevoli – Gove battuta dal Garda, tris del Gonzaga al San Lazzaro, Asola in crescita

MANTOVA La Governolese è uscita sconfitta (3-2) contro i pari categoria veronesi del Garda. Per i Pirati a segno i baby Xeka e Marinella. Il primo, in particolare, ha ben impressionato al posto di Borghi, costretto a uscire dopo appena 15 minuti per un risentimento al polpaccio. Mister Fattori ha lasciato a riposo anche Omoregie, Akinbinu e Busatto. «Siamo ancora molto imballati – spiega il tecnico – ma ho avuto buone indicazioni. Il risultato ora non conta e comunque avrebbe potuto essere tranquillamente un pareggio. Avanti così».

Gran caldo protagonista a Borgochiesanuova per la seconda uscita del San Lazzaro contro il Gonzaga. L’equilibrio si spezza allo scadere del primo tempo, a favore degli ospiti, per un’autorete di Mironi. Il Gonzaga raddoppia al 69’ con bomber Giarruffo, che già aveva messo lo zampino nel primo gol, e fa tris all’85’ con Touray. Popescu segna il gol della bandiera prima del fischio finale. Il San Lazzaro è un cantiere aperto, per mister Negrini c’è tanto lavoro da fare. Dall’altra parte, Marmiroli può essere soddisfatto della prima prova del suo Gonzaga. «La forma è ancora precaria – osserva – ma considerate anche le condizioni ambientali, i ragazzi mi sono piaciuti».

L’Asola ha riscattato la sconfitta col Gambara vincendo 4-2 sul campo del Gottolengo. Anche qui è il caldo a farla da padrone. Primo tempo in parità (2-2), nella ripresa escono i biancorossi a segno con Chitò (2), Nardi e Levi. Pareggio (1-1) tra Castellucchio e Curtatone con gol di Vaina per i bianconeri e Bonora su rigore per la Nac.