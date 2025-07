Atletica – Rigoletto in luce a San Bonifacio: Marconi, Goldoni e Giacominelli sugli scudi

Mantova Ottimi risultati per l’Atletica Rigoletto al secondo Meeting Città di San Bonifacio, dove gli atleti in maglia giallonera si sono distinti in particolare nei 1500 metri e nella velocità, firmando progressi cronometrici e piazzamenti di rilievo. Nei 1500 metri femminili, grande prova per Elisa Marconi, che ha tagliato il traguardo in 5’02”39, tempo che le è valso il secondo posto. Una gara ben condotta, nella quale Elisa ha saputo gestire i ritmi e piazzare l’allungo decisivo nel finale. Soddisfazioni anche al maschile, con il ritorno in pista di Luca Giacominelli che non ha deluso: il suo 4’01”52 rappresenta un crono di spessore, che lo ha portato al quarto posto finale. Ottima anche la prova di Alessandro Ghiselli, che ha chiuso subito dietro con il nuovo primato personale di 4’05”03, mostrando evidenti segnali di crescita. La Rigoletto ha brillato anche nei 100 metri, dove Vittoria Goldoni, all’ultima uscita stagionale, ha centrato il nuovo personale con 12”79, classificandosi seconda tra le Allieve. Una prova decisa e ben interpretata, corsa al comando dall’inizio alla fine: partenza rapida, buona spinta in progressione e arrivo con margine, a coronamento di una stagione da incorniciare. Nella stessa gara, soddisfazione anche per Manuel Martinelli, che alla sua seconda uscita assoluta ha fermato il cronometro su 12”32, migliorando il proprio record personale.

Per quanto riguarda la Libertas, da segnalare la partecipazione dell’allieva Emily Meneghinello al prestigioso Meeting Internazionale della Leonessa di Brescia nella gara dei 400 metri. Qualificata con il tempo limite di 57”94 ottenuto ai Tricolori di Rieti, ha pagato un avvio troppo rapido nei primi 200 metri, concludendo comunque in 58”94. Tra tutte le partecipanti – con diverse seniores e azzurre – solo un’allieva è riuscita a precederla. Per l’atletica mantovana un fine settimana di segnali incoraggianti e nuovi stimoli in vista della parte conclusiva della stagione estiva.